Polícia encontra cemitério clandestino, em Ferraz, que pode ser de facção criminosa

A Polícia Civil encontrou um cemitério clandestino nesta sexta-feira (27), na Rua Itaprata, no Jardim Soeiro, em Ferraz de Vasconcelos. Segundo a polícia, o cemitério era utilizado por uma facção criminosa. As primeiras informações dão conta de que o Corpo de Bombeiros já desenterrou três corpos do local. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes dará andamento às investigações.

O terreno fica localizado nos fundos de uma fábrica desativada. A polícia chegou até o local, depois de uma denúncia anônima sobre forte odor, que poderia ser de algum cadáver.

Ainda segundo a polícia, os corpos foram desenterrados por volta das 14h30. A suspeita é de que os cadáveres sejam de vítimas de uma facção criminosa. Isto porque todos estavam amarrados, inclusive um dos corpos estavam em avançado estado de decomposição.

O SHPP de Mogi foi ao local. É possível que os trabalhos no terreno sejam intensificados, até porque há suspeita de que haja mais corpos enterrados. A investigação ficará a cargo do delegado Eduardo Boigues. enterrados no local.