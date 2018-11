Polícia encontra corpos em terreno baldio; homem sobrevive a tiro na cabeça

A polícia tenta entender o que teria motivado ao ataque que deixou uma pessoa morta e outra ferida, na madrugada desta terça-feira (20), em Itaquaquecetuba. Policiais receberam denúncia e encontraram dois corpos, sendo que, uma vítima sobreviveu a disparos na cabeça.

O local aonde foram encontrados fica na Rua Guaratuba, no Jardim São Paulo. De acordo com a PM, a área é habitualmente visitada por dependentes químicos. Sobretudo, não há informações precisas que confirmem que as vítimas eram usuários de drogas.

Segundo a polícia, moradores do bairros relataram terem ouvido disparos durante a madrugada.

A investigação sobre o assassinato e a tentativa será realizada pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.

Até o fechamento desta reportagem, a polícia continuava no local. Peritos buscam por evidências, que poderão ajudar na identificação dos responsáveis pelo ataque. A ocorrência será registrada na Delegacia Central.