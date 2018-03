Prisão de motorista leva PM a encontrar desmanche clandestino em Jundiapeba

Um desmanche clandestino foi encontrado durante a madrugada desta terça-feira (6), em Mogi das Cruzes. O local foi descoberto após desdobramento de uma ação da Polícia Militar (PM), que culminou à prisão de um homem, de 22 anos, na Rua Major Pinheiro Fróes, no Parque Maria Helena, em Suzano.

Com o suspeito detido, a polícia localizou peças de um Ford Ka roubado como porta, cinco rodas, bateria, painel, volante, entre outros. Quanto aos itens, o homem disse que levaria-os até uma ofícina mecânica, localizada em Poá. Ele, porém, não quis fornecer o endereço.

Os PMs continuaram a questioná-lo, até que o homem indicou o local em que pegou as peças. Tratava-se de um terreno, localizado na Rua Joaquim Pereira de Carvalho, no bairro Rio Abaixo, em Mogi. Ao todo, cinco carcaças, inclusive a do Ford Ka roubado, foram encontradas.

A PM fazia buscas por mais itens ilícitos pela área, quando um casal surgiu numa moto. Segundo a PM, a dupla era, na realidade, a esposa e o cunhado do primeiro suspeito. De acordo com a polícia, os irmãos contaram que o homem detido inicialmente tinha a missão de transportar as peças a oficina mecânica do cunhado.

Todos foram levados à delegacia. Apenas o homem detido em Suzano ficou preso. Os demais foram ouvidos e liberados. O dono da oficina mecânica entrará como averiguado, enquanto a irmã foi ouvida na condição de testemunha. Até o fechamento desta reportagem, o caso ainda estava sendo registrado.