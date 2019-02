Polícia encontra 'fábrica' de bebidas falsificadas e prende morador em Suzano

Uma 'fábrica' de bebidas falsificadas foi descoberta nessa quarta-feira (20), na Vila Ipelândia, região do Distrito de Palmeiras, em Suzano. Uma pessoa foi presa pelo crime de corrupção e adulteração de bebidas alcoólicas. A ação, realizada por policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), é fruto de uma investigação contra o narcotráfico.

Investigadores da especializada receberam informações quanto a possibilidade de um imóvel estar estocando armas e drogas, a pedido de uma facção criminosa, que age no Estado. A notícia fez com que policiais monitorassem o local. Durante alguns dias, os policiais identificaram movimentação suspeita na residência.

O juiz Fernando Augusto Andrade Conceição, da 2ª Vara Criminal do Fórum de Suzano, expediu mandado de busca e apreensão, para que a denúncia fosse analisada. Foi então que policiais seguiram ao local para cumpri-lo. No imóvel, a polícia encontrou um casal. Buscas foram realizadas, inclusive com apoio do grupamento do Canil Setorial, do 32º Batalhão de Polícia Militar, mas nenhuma droga ou arma foi localizada.

Os policiais civis, porém, encontraram vários tonéis contendo bebida alcoólica destilada, a popularmente cachaça. A confecção de bebidas era feito de forma irregular. Para se ter ideia, foram encontrados indicativos de que havia álcool etílico e etanol.

Quanto ao fato, o homem afirmou que fazia a manipulação e venda das bebidas. Porém, ele não indicou se o produto era repassado a comércios da cidade. A Vigilância Sanitária e o Instituto de Criminalística acompanharam o trabalho.