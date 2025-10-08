Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 08/10/2025
Polícia

Polícia encontra galpão em Itaquá onde a validade de alimentos e bebidas é adulterada

Produtos foram apreendidos e dois suspeitos presos

08 outubro 2025 - 12h39Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Impressora industrial utilizada para remarcar datas foi apreendidaImpressora industrial utilizada para remarcar datas foi apreendida - (Foto: Divulgação/PM)

A polícia militar encontrou, na tarde desta terça-feira (7), um galpão na rua Maracanã, em Itaquaquecetuba, onde a data de validade de alimentos e bebidas são adulterados.  Dois homens, de 35 e 55 anos, foram presos em flagrante durante a ação.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), PMs foram acionados para acompanhar um veículo que havia sido furtado. O automóvel foi localizado em um galpão, onde um dos suspeitos afirmou tê-lo comprado naquele mesmo dia na estação Manoel Feio por R$ 5 mil.

Após consulta, constatou-se que o veículo apresentava sinais de adulteração e dados divergentes.

Durante revista no interior do galpão, os policiais encontraram diversos alimentos, como bebidas alcoólicas, alimentos, produtos de limpeza e ração para animais vencidos ou com a validade rasurada. Questionado, o proprietário do galpão informou que adquiriu os alimentos em um lote e selecionava os produtos que ainda podiam ser aproveitados.

Entretanto, os agentes encontraram acetona, panos e uma impressora industrial usada para remarcar as datas de validade. Todo o material foi apreendido.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba, onde permanecem à disposição da justiça. O caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

