Polícia encontra pé de maconha dentro de residência e prende casal por tráfico de drogas em Biritiba

A Polícia Militar (PM) prendeu, no último sábado (8), um casal por tráfico de drogas, em Biritiba Mirim. Os entorpecentes foram localizados dentro de uma residência situada na Rua Castro Alves. Os agentes encontraram um pé de maconha, um caixa com 25 tubetes vazios de plástico, R$ 211,00 em dinheiro e um caderno com anotações do comércio de drogas.

De acordo o Boletim de Ocorrência (B.O), uma equipe policial realizava um patrulhamento pela via quando avistaram dos suspeitos saindo de uma residência, conhecida por comercializar a drogas. Ambos foram abordados. Com um deles, os policiais encontraram dois pinos de drogas e R$ 22,00 em dinheiro. Ele é morador da residência e estava sem documentos. Ele avisou os policiais que os documentos estavam em casa, com sua esposa. Nada de ilícito foi encontrado com outro abordado.

Quando ela se aproximou do local e percebeu a presença dos policiais, tentou se afastar, mas foi seguida pelos policiais. Ao ser abordada, a mulher confessou que o marido estava envolvido com o tráfico de drogas e que havia entorpecentes na residência. Os policiais entraram no local e encontraram as drogas.

Todos foram conduzidos à Delegacia de Biritiba Mirim, onde o casal permaneceu preso.