Polícia esclarece homicídio e prende suspeito em Mogi

Os policiais do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) prenderam, na noite desta quarta-feira (18), o autor de um homicídio no bairro Alto Ipiranga, em Mogi das Cruzes. Segundo os investigadores, o suspeito confessou a prática do crime durante um interrogatório.

O caso em questão aconteceu no último sábado (14), quando uma mulher de 66 anos foi encontrada morta em um matagal. A vítima apresentava diversas lesões pelo corpo e estava sem as calças, o que inicialmente indicava possível estupro. Posteriormente, foi constatado que a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico.

Em interrogatório, o suspeito declarou que conhecia a vítima apenas de vista e que, após conversarem, passaram a consumir drogas juntos. Segundo ele, mantiveram relação sexual consensual e, posteriormente, iniciaram uma discussão por causa das drogas. Durante o desentendimento, Bruno passou a desferir diversos socos contra a vítima, que veio a óbito no local.

Diante dos elementos colhidos, foi representado junto à 2ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes pedido de prisão temporária em face do homem, o qual foi deferido pelo Juízo competente.