Polícia estoura casa bomba e apreende 25 quilos de drogas em Mogi

A Força Tática da Polícia Militar de Mogi estourou uma casa bomba e apreendeu 25 quilos de drogas, além de diversas ferramentas usadas na fabricação dos entorpecentes, na noite deste domingo (25) em um barraco que fica na Travessa Maria do Carma Bernardina da Silva, na Viela Taquaral, bairro da Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a casa bomba (local destinado à fabricação e armazenamento de drogas) foi descoberta por meio de uma denúncia anônima. Os militares foram até o local por volta das 19 horas e se depararam com o barraco descrito pelo denunciante.

Ao averiguarem o barraco, os policiais encontraram as drogas escondidas. Foram apreendidos 24,3 quilos de maconha e 672 gramas de cocaína, além de cinco balanças de precisão, cinco cadernos com anotações do tráfico, duas facas de cozinha e duas marretas.

As drogas passaram por perícia e foram levadas para a Central de Polícia Judiciária de Mogi. Ninguém foi encontrado na residência onde as drogas foram apreendidas. A Polícia Civil investiga o caso e tenta encontrar os responsáveis pelas drogas.