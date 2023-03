Polícia estoura 'casa bomba', prende dois e apreende 50 quilos de drogas em Suzano

A Polícia Civil estourou uma "casa bomba" na tarde de quarta-feira (8) no Parque Maria Helena, em Suzano.

De acordo com as informações da Polícia, militares receberam uma denuncia anônima e abordaram uma mulher que estava com uma sacola e uma criança de colo na Rua Maria de Lourdes Molina.

Os policiais verificaram a sacola da mulher e encontraram cocaína, crack e maconha. Ela disse que abastecia pontos de comércio de drogas pela cidade retirando os entorpecentes de uma casa.

Os militares, então, foram até a residência e lá flagraram um homem tentando fugir pulando o muro e acessando uma casa vizinha. Ele foi capturado e confirmou que a residência era usada para a fabricação das drogas.

Os policiais entraram na casa e encontraram drogas e material usado para a fabricação, corte e pesagem dos entorpecentes. Foram apreendidos balança de precisão, cortadores, peneiras, walkie talkie, seringas, pinos, baldes, embalagens, óleo destinado ao preparo das drogas, além das drogas.

A Perícia acionada e as duas pessoas foram presas em flagrante e levadas para a delegacia. Ao todo, cerca de 50 quilos de drogas foram apreendidos na ação. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Suzano.