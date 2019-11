Polícia Civil prende dois e apreende fuzil, munições, drogas e carros em Suzano

Atualizado às 11h14

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Mogi das Cruzes prendeu duas pessoas e localizou um fuzil, munições, drogas e quatro veículos, em um lava-rápido na Rua Antonio Rensi Primo, região central de Suzano, durante a tarde desta terça-feira, 5.

Segundo a investigação, um lava-rápido era alvo de denúncias sobre o transporte de narcóticos. Relatos diziam que dois carros, sendo um Renault Clio e um Hyundai I30, eram utilizados para a prática. Policiais da especializada foram até o endereço e visualizaram que um dos veículos citados estava estacionado.

Investigadores realizaram a ação e prenderam duas pessoas. Ao verificarem o veículo, foi sentido forte odor de entorpecente. Buscas foram realizadas e, após o encontro de um dispositivo secreto, os policiais localizaram atrás do banco traseiro um fuzil Colt Sporter, calibre 223, além de dois carregadores. Também foram encontradas 65 munições.

As buscas no lava-rápido continuaram e 121 porções de cocaína, duas balaclavas e quatro rolos de embalagem - material usado embalar drogas - foram encontradas. Também foi localizado uma máquina para embalar entorpecentes. De acordo com a polícia, além do Renault Clio, foi encontrado um Fiat Palio, um GM Camaro e uma motocicleta. A moto também foi citada na denúncia como sendo utilizada para o transporte das drogas.

Os homens presos vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de calibre restrito. O caso foi registrado na sede da delegacia especializada.