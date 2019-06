Polícia faz buscas a procura de armas em casa de autônomo suspeito de agressão

A juíza Brasilina de Paula Farah, da 2ª Vara Criminal de Poá, autorizou nessa terça-feira, 25, buscas na casa de um autônomo de Mogi das Cruzes suspeito de ameaçar a ex-companheira com uma arma. Essa não é a primeira vez na qual a vítima é ameaçada, inclusive o agressor chegou a ser preso em março deste ano após dar uma 'rasteira' na mulher, que bateu a cabeça no chão.

Investigadores foram ao condomínio no qual o suspeito mora, em uma região nobre mogiana, e apenas localizaram a caixa de uma pistola de airsoft - jogo desportivo de tiro - e mais de mil 'munições' (bolinhas brancas). Os policiais procuraram por algo ilícito, mas nada foi localizado.

As buscas ao imóvel foram acompanhadas pelo suspeito. Aos policiais, ele revelou que a única arma existente teria sido apreendida numa ocasião anterior. Tal informação se refere a uma apreensão ocorrida dia 16 de agosto de 2018. O DS teve acesso ao Boletim de Ocorrência (B.O.), o qual diz que um taxista suspeitou do passageiro e pediu ajuda para policiais civis. À época, o autônomo disse que tudo teria sido "mal entendido do taxista".

As acusações mais graves vieram este ano. Em março, o suspeito foi preso em flagrante após dar uma 'rasteira' na ex-companheira. No dia, a vítima bateu a cabeça no chão e foi socorrida justamente pelo então marido. Já no dia 11 de maio, a vítima registrou nova acusação de ameaça e violência doméstica, sendo esta o motivo do mandado de busca e apreensão.

Fontes ligadas ao caso confirmaram que o suspeito continua solto. E que a investigação segue em aberto.