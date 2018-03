Polícia faz buscas em sede da Torcida Jovem em Itaquá; vítima espancada morre

Depois do espancamento que terminou com a morte do torcedor corintiano Danilo da Silva dos Santos, de 30 anos, a Polícia Militar (PM) fez buscas na sede da Torcida Jovem, do Santos, de Itaquaquecetuba. A polícia confirmou que a intenção era a de localizar outros integrantes da organizada que estivessem envolvidos no epísodio de depredações e incêndios a veículos ligados a pessoas que torcem para o Corinthians.

Segundo a comandante da Força Tática do 35° Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), Vivian Alexandrina, o local fica na Vila São Carlos. Porém, nenhum integrante foi localizado. A PM também não encontrou nenhum tipo de material, que pudesse estar ligado às agressões.

O epísodio que culminou à morte de um corintiano ocorreu neste domingo (4), horas antes do clássico entre Santos e Corinthians, que terminou em 1 a 1, no Pacaembu. Integrantes da Torcida Jovem emboscaram três carros ligados a torcedores do time rival, no início da Avenida Vereador Almiro Dias de Oliveira, no bairro Estação, próximo ao Parque Ecológico da cidade.

Ao todo, três veículos, com adesivos ou itens do Corinthians, foram depredados. Uma moto e um veículo - possivelmente de torcedores corintianos - foram incendiados. Até o início da manhã desta segunda-feira (5), a polícia não tinha confirmado se os proprietário foram ao distrito policial para formalizar ocorrência.

Morte

No início da noite de domingo, a polícia confirmou a morte do torcedor corintiano. Ele teve traumas graves, principalmente na região da cabeça. O corpo de Danilo continua no Hospital Santa Marcelina de Itaquá. Não há informações de onde ocorrerá o sepultamento, ou enterro.

Danilo deixou esposa e dois filhos.