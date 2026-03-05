Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Polícia faz operação em Suzano e outras 3 cidades de SP contra o golpe do falso frete

Investigação da Delegacia Antissequestro aponta que os suspeitos atraíam vítimas por uma plataforma digital e realizavam o sequestro seguido de extorsão

05 março 2026 - 15h17Por Agência SP

A Polícia Civil de São Paulo, por meio do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), prendeu nesta quinta-feira (5) cinco homens investigados por extorsão e sequestro de caminhoneiros através do golpe do falso frete. A operação foi realizada nas cidades de São Paulo, Osasco, Guarulhos e Suzano, na região metropolitana da capital.

As investigações da 1ª Delegacia Antissequestro (DAS) apontaram que o trio atuava de forma organizada, com divisão de tarefas entre os integrantes do grupo. Havia responsáveis pela criação de perfis falsos utilizados como isca, pela abordagem das vítimas e também comparsas encarregados da custódia em cativeiro e das movimentações financeiras.

Segundo a apuração, os criminosos atraíam caminhoneiros por meio de uma plataforma digital. No cativeiro, as vítimas eram obrigadas a realizar transações bancárias e os suspeitos também exigiam pagamentos de resgate para as famílias ou empresas para as quais trabalhavam.

Um dos casos que auxiliou na identificação dos detidos ocorreu em 15 de agosto de 2025, quando um homem foi atraído até a cidade de Osasco e sequestrado pelos criminosos. O segundo caso aconteceu em 25 de junho do mesmo ano, quando a vítima foi levada até Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

