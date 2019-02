Polícia fecha 'sobrado do tráfico' e detém traficantes no Jardim América

A Polícia Civil prendeu um traficante, de 19 anos, e apreendeu um adolescente, de 17 anos, que agiam em uma casa apelidada como 'sobrado do tráfico', nessa quinta-feira (21), no Jardim América, Distrito de Palmeiras, em Suzano. Investigadores identificaram o local, após denúncias apontarem que o imóvel era usado para realizar a venda de drogas e monitorar a chegada das polícias Civil e Militar na região.

Policiais tiveram que se disfarçar como usuários para entender a temática da venda. Dependentes químicos chegavam ao ponto de drogas e diziam qual tipo de narcótico desejavam. Em seguida, uma espécie de balde descia com a porção desejada.

“Tivemos de chegar de moto, para que não despertassem nenhuma suspeita. Depois de tudo confirmado, um veículo descaracterizado veio em apoio à ocorrência”, explicou Fábio, chefe dos investigadores do 1° Distrito Policial (DP) de Palmeiras.

Os suspeitos tentaram escapar pelos fundos do imóvel, contudo, a fuga logo foi frustrada, já que os investigadores tinham cercado o ‘sobrado do tráfico’, com a intenção de capturar todos os indivíduos que agiam no local. A quantidade de drogas apreendida ainda não foi divulgada, mas a maioria é de porções de cocaína e maconha.

Também participaram da ação os investigadores Alexandre, Paulo, Adilson, Vilma e o delegado Ricardo Glória.