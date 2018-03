Polícia flagra abastecimento de combustível desviado em posto de Itaquá; três são presos

Um caminhão com 30 mil litros de álcool foi apreendido na quinta-feira (01) pela Polícia Civil, em Itaquaquecetuba. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), há suspeitas de que o combustível tenha sido desviado, já que o dono do posto de combustível, bem como o motorista do caminhão, não souberam explicar a origem do produto. Além dos envolvidos, um terceiro suspeito também foi preso por ter se identificado como responsável pelo líquido existente no veículo.

Por volta das 9 horas, investigadores de polícia flagraram um dos suspeitos descarregando combustível - álcool - ,de origem desconhecida, de um caminhão para o tanque de um posto localizado na Avenida Ítalo Adami, no Jardim Anita. Sabendo que o estabelecimento não poderia estar recebendo combustível que não seja da distribuidora da Petrobrás, por ter bandeira, os policiais foram investigar o caso.

De início, o motorista do caminhão disse que não tinha nota fiscal do combustível que transportava, alegando que era pago apenas para o transporte e entrega do produto. Ele ainda relatou que a procedência do álcool era de uma usina, situada em Boituva. Já o proprietário do posto, que também estava presente na hora dos fatos, não soube explicar aos investigadores como o combustível estava sendo descarregado do caminhão para o seu estabelecimento. Porém, afirmou que o combustível chegou ao local por meio do contato de um terceiro suspeito. Até o momento da ação dos policiais, já haviam descarregados 10 mil litros dos 30 mil litros de etanol que o motorista do caminhão informou que transportava.

A perícia foi acionada ao local, onde compareceu um perito do Instituto de Criminalística de Mogi das Cruzes, que vistoriou o caminhão e coletou amostra do etanol para constatar possível adulteração.

Enquanto a perícia era aguardada, um terceiro suspeito - aquele que o dono do posto havia informado - se apresentou ao local dizendo que era responsável pelo combustível que estava no caminhão. Segundo o B.O., ele ainda chegou a mostrar uma nota fiscal de compra do produto, porém era de outra transação emitida no último dia 26.

Os suspeitos foram conduzidos a Delegacia Central de Itaquá, onde foi dada a ordem de prisão. Os 10 mil litros que haviam sido colocados no tanque do posto, foram recolocados no tanque do caminhão, que foi apreendido.