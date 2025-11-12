Polícia flagra furto de energia em indústria metalúrgica em Ferraz; prejuízo ultrapassa R$ 15 mil

Uma operação policial realizada na segunda-feira (10), com o apoio da EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, flagrou a prática de furto de energia em uma indústria metalúrgica no bairro Jardim Tinoco. A estimativa é que o prejuízo para a concessionária ultrapasse os R$ 15 mil.

Segundo a concessionária, durante a inspeção, os técnicos identificaram um desvio de energia, o que impedia o registro real do consumo, caracterizando o furto.

A operação foi conduzida pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil. O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante, com pagamento de fiança, e responderá por crime de furto de energia. A pena é de multa e reclusão de 1 a 4 anos.

Além do processo criminal, o responsável pelo crime também deverá arcar, conforme a regra da Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo.

Ainda de acordo com a EDP, entre janeiro e julho deste ano, a atuação de combate ao furto de energia registrou 5.073 ocorrências desta natureza nos oito municípios atendidos pela concessionária no Alto Tietê. As operações da companhia conseguiram recuperar energia suficiente para abastecer o município de Guararema, com cerca de 31 mil habitantes, por um mês.

A concessionária reforça que as fraudes de energia colocam em risco quem pratica a ação e podem provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população, que sofre com a falta ou intermitência do fornecimento em suas residências e ruas ou com danos aos equipamentos elétricos devido à queda na qualidade da energia.

Além disso, de acordo com as normas da Aneel, a composição do valor da tarifa de energia também considera as perdas elétricas. O custo da energia usada irregularmente pelas pessoas que cometem esse crime é parcialmente repassado a todos os usuários da rede.