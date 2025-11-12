Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 12 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Polícia flagra furto de energia em indústria metalúrgica em Ferraz; prejuízo ultrapassa R$ 15 mil

Pena é de multa e reclusão de 1 a 4 anos

12 novembro 2025 - 10h52Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/EDP)

Uma operação policial realizada na segunda-feira (10), com o apoio da EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, flagrou a prática de furto de energia em uma indústria metalúrgica no bairro Jardim Tinoco. A estimativa é que o prejuízo para a concessionária ultrapasse os R$ 15 mil.

Segundo a concessionária, durante a inspeção, os técnicos identificaram um desvio de energia, o que impedia o registro real do consumo, caracterizando o furto.

A operação foi conduzida pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil. O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante, com pagamento de fiança, e responderá por crime de furto de energia. A pena é de multa e reclusão de 1 a 4 anos.  

Além do processo criminal, o responsável pelo crime também deverá arcar, conforme a regra da Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo.

Ainda de acordo com a EDP, entre janeiro e julho deste ano, a atuação de combate ao furto de energia registrou 5.073 ocorrências desta natureza nos oito municípios atendidos pela concessionária no Alto Tietê. As operações da companhia conseguiram recuperar energia suficiente para abastecer o município de Guararema, com cerca de 31 mil habitantes, por um mês.   

A concessionária reforça que as fraudes de energia colocam em risco quem pratica a ação e podem provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população, que sofre com a falta ou intermitência do fornecimento em suas residências e ruas ou com danos aos equipamentos elétricos devido à queda na qualidade da energia.

Além disso, de acordo com as normas da Aneel, a composição do valor da tarifa de energia também considera as perdas elétricas. O custo da energia usada irregularmente pelas pessoas que cometem esse crime é parcialmente repassado a todos os usuários da rede.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Circulação dos trens é afetada após passageiro cair na via férrea em Ferraz
Polícia

Circulação dos trens é afetada após passageiro cair na via férrea em Ferraz

Caminhão interdita Rodoanel em São Paulo e PM é acionada
Polícia

Caminhão interdita Rodoanel em São Paulo e PM é acionada

GCM de Itaquá apreende mais de 85 mil entorpecentes em três meses
Polícia

GCM de Itaquá apreende mais de 85 mil entorpecentes em três meses

Smart Mogi captura mais um procurado por tráfico de drogas
Polícia

Smart Mogi captura mais um procurado por tráfico de drogas

Operação resulta em duas prisões por tráfico e apreensão de 7,6 quilos de entorpecentes
Polícia

Operação resulta em duas prisões por tráfico e apreensão de 7,6 quilos de entorpecentes

Carro cai de viaduto no Rodoanel e quatro pessoas morrem em São Paulo
Polícia

Carro cai de viaduto no Rodoanel e quatro pessoas morrem em São Paulo