Polícia identifica mãe que abandonou bebê morto em frente de cemitério em Ferraz

A Polícia Civil anunciou nesta quinta-feira (24) ter concluído a investigação sobre o caso do bebê morto deixado em frente a um cemitério particular, no Jardim Nossa Senhora do Caminho, em Ferraz de Vasconcelos. Investigadores descobriram que a mãe seria uma adolescente, de 16 anos. Ela escondeu a gravidez dos pais e familiares.

O DS apurou que a garota deve sofrer algumas punições devido ao abandono, contudo, ela não deve ser apreendida. Laudo do Instituto Médico Legal (IML) deve comprovar se a criança morreu por complicações no parto ou foi abortada.

No depoimento, a jovem disse ainda que pôs o filho em uma sacola, depois na caixa de sapato e dentro da mochila. A investigação também descobriu que o motorista do veículo trabalha com aplicativo de corridas. Ele, porém, não teve qualquer ligação ao crime, tampouco sabia sobre o recém-nascido.

De acordo com a polícia, a família da jovem ficou chocada ao descobrir a verdadeira história. E que, em razão da fisionomia da filha, não desconfiaram que estivesse grávida. Eles devem providenciar o funeral do neto morto. A investigação foi realizada por policiais da equipe "Rivotril".

Entenda o caso

O corpo de um bebê foi abandonado na porta de um cemitério particular, no Jardim Nossa Senhora do Caminho, em Ferraz de Vasconcelos. A criança - do sexo masculino - estava em uma caixa de sapato e dentro de uma bolsa. A Polícia Civil investiga o caso. Um bilhete explicando o abandono foi deixado pela mãe do recém-nascido.

O texto dizia que o nome da criança era Bernardo e que a criança teria um dia de vida. O recado também descrevia que a criança teria morrido enquanto dormia. “Não foi culpa minha. Não tenho dinheiro para o enterro. Cuidem dele pelo amor de Deus. Ele era tão lindo e viveu tão pouco”, contou a jovem no bilhete.