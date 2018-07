Polícia identifica responsável por atacar mulher com golpes de machadinha em Suzano

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes disse nesta quarta-feira (4) ter identificado o responsável pelo ataque brutal a suzanense Aline Pereira da Silva, de 28 anos. Ela foi golpeada com uma machadinha por diversas vezes, o que lhe causou várias lesões pelo corpo. O crime ocorreu no dia 22 de abril, no bairro Miguel Badra, em Suzano. A vítima ficou internada por oito dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo o delegado do SHPP, Rubens Ângelo, a maioria das lesões na vítima eram na região da cabeça. Ele frisou que, ao longo de três meses, os investigadores focaram em identificar quem teria praticado o crime. “Após intenso trabalho, descobrimos que ela foi agredida, de forma brutal. Os fatos ocorreram no Miguel Badra Baixo. E o autor era amigo dela”, disse.

Ângelo, porém, frisou que a polícia continua tentando entender o que teria motivado o crime, já que tanto o suspeito quanto a vítima eram próximos. “Não sabemos se eles tinham algum relacionamento. O que sabemos é que eram amigos. Foi algo muito brutal, pois ela teve traumatismo crânio encefálico. Para isso, ele usou de força excessiva”.

A Justiça emitiu ordem de prisão temporária (30 dias) contra o suspeito. Até o momento, o paradeiro do homem é incerto. Por isto, Ângelo pede ajuda da população para encontrá-lo. “Queremos pedir, mais uma vez, o apoio para encontrá-lo. Assim, podemos entender o que aconteceu no dia, mas, principalmente, poder dar à família da vítima uma resposta”, frisou.

Trabalharam neste caso os investigadores Emily, Djalma, Valmir e Gláucia.