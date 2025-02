Polícia identifica suspeito de vandalizar estátua de Padre Cícero em Suzano

A Polícia Civil identificou o suspeito de vandalizar a estátua de Padre Cícero, na Praça Padre Cícero, na Cidade Boa Vista, em Suzano. A estrutura foi danificada com a cabeça da estátua arrancada e o “corpo” pichado.

De acordo com a polícia, as investigações estão em curso. Foi requisitada uma perícia e, posteriormente, serão tomadas as devidas providências. O autor prestou depoimento. Ele justificou a ação dizendo que estava tomado por uma “fúria incontrolável” e influenciado por “forças espirituais” positivas e negativas. O homem utilizou uma madeira para golpear a cabeça da estátua.

A Secretaria do Meio Ambiente de Suzano informou que tomou conhecimento do vandalismo no dia 5 de fevereiro, quando uma equipe da pasta chegou ao endereço para providenciar serviços de zeladoria e manutenção que estavam programados. Diante do que foi constatado, a iluminação pública precisou ser reparada e restabelecida e a escultura da personalidade religiosa que dá nome ao local está com o processo de restauração sendo providenciado.