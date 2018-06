Polícia impede roubo de carro na Rodovia Ayrton Senna

A polícia deteve no início da noite de quinta-feira (31), por volta das 18 horas, dois indivíduos durante tentativa de roubo na Rodovia Ayrton Sena (SP-70), na altura do quilômetro 37, em Itaquaquecetuba. A dupla tentou roubar, no pátio de um posto de gasolina, um veículo do modelo Renault Duster estacionado. Ao perceber a presença dos agentes de segurança, os ladrões tentaram fugir, mas foram detidos no mesmo local.

Durante revista pessoal, a polícia encontrou um revólver calibre 22, com cinco munições já deflagradas, sob posse do mais velho. O segundo indivíduo é menor de idade e ainda completará 17 anos em dezembro.