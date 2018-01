Polícia inicia investigação sobre maníaco que mostrou orgão genital na Estação Suzano

A Polícia Civil iniciou as investigações para identificar o maníaco que mostrou o órgão genital para uma mulher, na Estação Suzano. O fato aconteceu na última semana, mas continua ganhando repercussão nas redes sociais, depois que a filmagem sobre o ato obsceno foi divulgada pela vítima. Segundo o delegado responsável pelo caso, Edson Gianuzzi, a polícia pede ajuda à população, já que o trabalho para identificar o suspeito ainda não foi concluído.

O caso é tratado pela polícia como ato obsceno. Tudo teria ocorrido no saguão da Estação Suzano. O vídeo expondo o maníaco foi gravado pela vítima na última quinta-feira (11). Ela comunicou o fato à Polícia Civil, no dia seguinte ao crime, na delegacia central.

Desde a divulgação sobre o caso, as imagens têm circulado vários perfis no facebook da região e Capital. Apesar da grande repercussão, a polícia não recebeu informações, até o início desta segunda-feira (15), que possam auxiliar a identificação do maníaco, que, segundo a polícia, há suspeitas de que seja suzanense.

Nas filmagens divulgadas, é possível ver o momento que o suspeito exibe o órgão genital. Ele olha, ainda, fixamente para a jovem, de 19 anos, que o gravou e denunciou. Somente depois de perceber estar sendo filmado, é que o suspeito apressa o passo e foge.

Esta área onde ocorreu o crime é aberta ao público e tem fluxo intenso de pessoas, que desejam ter acesso aos bairros da região Norte de Suzano, além do Terminal Vereador Diniz José dos Santos Faria. Por isto, o delegado responsável pelo caso pede ajuda à população. Isto porque há riscos reais de que outras mulheres possam ser vítimas, principalmente no transporte público.

“Há grande chance de ocorrer outra vez, portanto, a gente pede que qualquer pessoa que tiver informações nos ajude a identificá-lo. Assim ofereceremos segurança às mulheres que utilizam o transporte público na cidade”, disse.