Polícia investiga agressão a grávida no Miguel Badra

Uma briga de vizinhos terminou em agressão. O episódio ocorreu no Miguel Badra, em Suzano. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para analisar o caso. Os envolvidos devem ser ouvidos nos próximos dias.

O ataque, porém, foi no último dia 20. Mas, a vítima só registrou o fato nesta quinta-feira de madrugada (27). Segundo ela, o vizinho teria a agredido, depois de uma briga.

O motivo da discussão não foi revelado pela vítima, tampouco se testemunhas flagraram as agressões. No boletim, a polícia frisou que a vítima está grávida. E que, de modo superficial, não foi visto nenhum tipo de marca decorrente às agressões. Por isto, ela deverá fazer exame de corpo de delito, no Instituto Médico Legal. O resultado pode sair em até 30 dias.

Com o registro finalizado, a vítima terá até seis meses para representar criminalmente contra o suspeito, ou seja, ela pode retirar ou não a queixa de agressão.