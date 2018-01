Polícia investiga assassinato de homem próximo a ponto de venda de drogas em Poá

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes investiga o assassinato de Alexandre Roldan da Silva, de 33 anos. Ele foi encontrado morto numa região conhecida pela venda de entorpecentes. O fato aconteceu na Avenida Marginal Variante, na Vila Lúcia, em Poá.

A informação sobre o homicídio foi divulgada nesta segunda-feira (8). Mas, o caso aconteceu na madrugada deste sábado (6). A Polícia Militar (PM) atendeu ao chamado da ocorrência às 2h59. O corpo da vítima foi encontrado caído no chão. O resgate foi acionado, porém o homem não resistiu aos ferimentos.

O local do crime foi preservado. Peritos da Polícia Científica recolheram R$ 44,05; o Registro Geral (RG) de Roldan; além de duas porções de cocaína. O possível motivo para o crime não foi divulgado. O SHPP de Mogi também acompanhou os trabalhos.

De acordo com a PM, a região na qual a vítima foi encontrada é conhecida pela venda de drogas. Os PMs destacaram no Boletim de Ocorrência (B.O.) que há grande probabilidade de que o homem assassinado estivesse envolvido com traficantes do bairro. Esta informação deverá ser investigada pela delegacia especializada em mortes violentas.

Até a publicação desta reportagem, o SHPP não havia divulgado mais informações sobre o caso.