Polícia investiga como golpistas tiveram acesso a dados de viúva de Marighella

A Polícia Civil continua as investigações para descobrir como estelionatários tiveram acesso a dados bancários de Clara Charf, de 95 anos, viúva do guerrilheiro Carlos Marighella. Dois suspeitos foram presos tentando descontar cheques em nome da idosa, nessa terça-feira, em agências bancárias de Suzano e Ferraz de Vasconcelos.

Segundo o delegado Lourival Zacarias de Noronha, responsável pelas investigações, mesmo com as prisões, o inquérito segue em andamento. A dúvida principal é como golpistas tiveram acesso aos dados bancários e a assinatura da viúva do guerrilheiro comunista.

Com as respostas obtidas, o delegado espera enviar o inquérito à Justiça, para que ambos suspeitos sejam julgados. E, dependendo da situação, um novo elemento possa resultar em um desdobramento da investigação, tendo em vista a possível atuação de uma rede de estelionatários que age na região e Estado.

Entenda o caso

A viúva de Carlos Marighella, Clara Charf, foi vítima de estelionatários. Dois golpistas tentaram descontar cheques em nome da idosa, com valores totalizando mais de R$ 8 mil.

Funcionários do banco identificaram as transações fraudulentas. A Polícia Militar foi chamada e prendeu os golpistas, em agências de Suzano e Ferraz. Aos policiais, a dupla alegou que o dinheiro seria proveniente de vendas automobilísticas.