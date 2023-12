Polícia localiza ex-jogador Marcelinho Carioca; dois suspeitos são presos

ATUALIZADO ÀS 17H46

A Polícia Civil de São Paulo localizou na tarde desta segunda-feira, 18, o ex-jogador Marcelinho Carioca. O veículo do atleta aposentado, uma Mercedes, havia sido achado pela manhã em Itaquaquecetuba. As circunstâncias do desaparecimento ainda são investigadas.

Dois suspeitos de participação no crime foram detidos pela Polícia Militar e levados ao 50.º Distrito Policial, no Itaim Paulista, zona leste. Nenhum deles confessou participação no delito. A polícia investiga um pedido de R$ 30 mil feito à família do ex-atleta. A suspeita é de que tenham emprestado as contas bancárias para receber o depósito inicial.

O ex-jogador de futebol não era visto desde domingo (17), quando foi de carro para uma festa em Itaquera, Zona Leste da capital paulista.

SSP

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informa que um veículo foi localizado hoje (18), abandonado em Itaquá. “Um boletim de ocorrência está sendo registrado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes”.

Segundo a SSP, o Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos.

A Divisão Antissequestro (DAS) foi acionada para apuara o sumiço do ex-jogador. Entre as hipóteses investigadas para o seu desaparecimento está a de sequestro.

Policiais civis e militares foram mobilizados para buscar pistas do paradeiro de Marcelinho.

Prefeitura

A Prefeitura de Itaquá lança nota desmentindo que Marcelinho Carioca foi sequestrado na cidade. “Marcelinho Carioca não foi sequestrado em Itaquaquecetuba, como alguns veículos de comunicação, de forma irresponsável, estão noticiando. Infelizmente, o jogador foi vítima de sequestro na zona leste de São Paulo-SP e o carro foi abandonado em Itaquá”.

Na nota, ainda a Prefeitura diz que, segundo informações das autoridades policiais, o veículo teria sido visto rodando, na madrugada, em Cidade Tiradentes, bairro da zona leste paulista.

“A Prefeitura reforça sua admiração e gratidão ao ex-secretário municipal de Esporte e Lazer, lamenta o ocorrido e torce para que, o quanto antes, as investigações apontem os responsáveis pelo crime. A prefeitura esclarece que Marcelinho Carioca não faz parte da administração de Itaquá há meses”.

Prefeito de Itaquá

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues postou nas redes sociais um pedido de ajuda para localizar Carioca.

"O Marcelinho, além de ídolo, trabalhou com a gente na Secretaria de Esportes. Vamos agora rezar para que sua integridade seja preservada e ele volte para sua família. Se caso souber de algo, acione imediatamente o 190 ou o 153”, escreveu.