Jornal Diário de Suzano - 16/09/2025
Polícia investiga estupro de vulnerável em festa de família em Itaquá

Suspeito ainda não foi encontrado

16 setembro 2025 - 11h01Por Da Reportagem Local
Caso foi registrado na Delegacia de Itaquá - (Foto: Reprodução/Street view)

A Polícia Civil investiga um caso de estupro contra uma menina de 8 anos ocorrido durante uma festa de família na madrugada deste domingo (14), em uma residência no bairro Parque Macedo, em Itaquaquecetuba.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a mãe da vítima foi à delegacia na noite do mesmo dia e relatou que, no momento dos fatos, a filha brincava com outras crianças quando o suspeito cometeu o crime.

Uma equipe foi até o endereço do homem, mas ele não foi encontrado. Foram solicitados exames periciais para a vítima.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável na Delegacia de Itaquaquecetuba. Ainda segundo a SSP, as investigações para localizar o suspeito e esclarecer os fatos estão em andamento.