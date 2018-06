Polícia investiga morte de transexual

A polícia investiga a morte da transexual Isabelly Cândido de Mello, de 31 anos. Ela morreu no último sábado, dia 9. As informações sobre o caso foram divulgadas nesta terça-feira (12).

Segundo a investigação, Isabelly foi levada ao Pronto-Socorro (PS) de Suzano, mas morreu no hospital. No boletim, um familiar disse que não a via há dias. E que no último contato, a cabeleireira disse estar com início de pneumonia.

Lesões

A família de Isabelly também observou que ela tinha lesões pelo corpo. Escoriações na mão, tórax e face, mas não sabem quais seriam as circunstâncias dos ferimentos. Disseram também que a vítima estava se separando do atual companheiro.

Investigação

Um inquérito foi instaurado para investigar o caso. A polícia solicitou um exame para determinar a causa da morte.