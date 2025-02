Polícia investiga possível sequestro motivado por R$ 60 mi em Santa Isabel

A Polícia Civil está investigando um possível sequestro realizado em Santa Isabel, na noite desta quarta-feira (26). O possível crime foi motivado por R$ 60 milhões em criptomoedas.

De acordo com as informações da polícia, agentes foram acionados sobre um possível sequestro, reportado pela esposa da vítima, que estaria rastreando o celular e o carro de seu marido.

Os policiais começaram a fazer buscas pelo veículo e fizeram a abordagem na entrada da cidade de Santa Isabel. Três pessoas estavam no carro, sendo que uma estava armada e alegou ser Guarda Civil Municipal (GCM). Um dos indivíduos disse que já foi preso por roubo de carga. O dono do veículo não estava no carro e não foi informado seu paradeiro.

A equipe verificou que outro veículo, que passou pela entrada da cidade, também poderia estar envolvido na ocorrência. Este segundo carro foi abordado na Rodovia Vereador Albino Rodrigues Neves e também tinha três homens, sendo um deles a possível vítima do sequestro.

Durante a abordagem, dois homens alegaram serem empresários e disseram que estavam retornando de uma reunião de negócios. A suposta vítima desmentiu e informou que estava sendo sequestrado em razão de uma transação feita com criptomoedas, que acabou mal-sucedida. A transação seria de R$ 60 milhões.

A possível vítima disse que, após a abordagem do primeiro carro, um dos homens jogou uma pistola pela janela, temendo ser abordado pela polícia. Dentro do carro foram localizadas 17 munições dentro de um maço de cigarros. A arma foi encontrada posteriormente.

Os seis indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Arujá. No local, a vítima mudou sua versão e alegou que “tudo se tratava de um mal-entendido”. Ele disse que sua esposa, ao fazer o rastreamento, pode ter se preocupado por ter ficado muito tempo sem se comunicar com o marido.

A suposta vítima afirmou que não havia sido sequestrado e confirmou a reunião em um shopping de São Paulo para ser tratada a transação de criptomoedas.

O caso foi registrado como averiguação de sequestro na Delegacia de Arujá.