Polícia investiga proprietários de mercado que agrediram funcionária em Suzano

A Polícia Civil investiga um caso de agressão entre proprietários e uma funcionária de um mercado em Suzano. Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), além da agressão os suspeitos roubaram o celular da vítima.

De acordo com o relato, a vítima era ajudante de serviços gerais no mercado há três meses e recebia R$ 1,7 mil mensalmente. Na última quinta-feira (29), ela comunicou a proprietária do local que não iria mais trabalhar. Por sua vez, a suspeita solicitou que a vítima retornasse nesta segunda-feira (02) para acertar os dias trabalhados.

Ao comparecer no local, ela encontrou a proprietária e o esposo. De acordo com o BO, os suspeitos ofereceram cerca de R$ 800, mas a vítima não aceitou por ser metade do salário que receberia no dia 05 de junho.

Após ela recusar o dinheiro e não assinar os papeis, os suspeitos começaram a agredi-la com tapas no rosto, braços, cabeça e puxões de cabelo. Eles também a ameaçaram, dizendo que se ela não assinasse iriam acusá-la de furto.

A vítima conseguiu pegar o celular para chamar o seu marido, mas a suspeita tomou de sua mão e não devolveu. Ela conseguiu fugir do local e passou por atendimento médico.

A Polícia Civil autorizou o bloqueio do celular roubado pelos suspeitos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Suzano como roubo, lesão corporal e ameaça.