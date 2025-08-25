Polícia investiga tentativa de feminicídio em Itaquá

A Polícia Civil investiga uma tentativa de feminicídio contra uma mulher, de 30 anos, ocorrida por volta das 20h da última sexta-feira (22), na Rodovia Alberto Hinoto, em Itaquaquecetuba.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo uma mulher que havia sido esfaqueada. A vítima foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Caiuby, onde permanece sob cuidados médicos.

A mulher relatou que foi golpeada por um homem, de 24 anos, que fugiu do local, deixando o carro para trás. O veículo foi apreendido.

Ainda segundo a pasta, a polícia prossegue com as investigações para localizar o suspeito.

O caso foi registrado como localização/apreensão de veículo e tentativa de feminicídio na Delegacia de Itaquaquecetuba.