Polícia investiga tentativa de latrocínio contra investigador em Mogi

A Polícia Civil investiga uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) realizada contra um investigador de polícia. O caso aconteceu na noite do último sábado (22) em uma via que fica próxima à Avenida Japão, em Mogi das Cruzes.

Segundo as informações da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 19h15. O policial civil tem 52 anos e estava de motocicleta pela via quando dois criminosos armados se aproximaram para realizar o assalto.

Os ladrões tentaram levar a moto do policial, mas não conseguiram. De acordo com o registro, um dos indivíduos disparou contra o policial. Os criminosos conseguiram levar a pistola do investigador com um carregador e 15 munições.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio na delegacia e segue em investigação.