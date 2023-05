Polícia investiga tiro dentro de balada em Suzano; policial e suspeito são presos

A Polícia investiga um disparo de arma de fogo que aconteceu dentro de uma balada em Suzano. O caso terminou com um policial militar preso por deixar a arma dele com um amigo. O caso aconteceu no último final de semana em uma casa noturna que fica em Suzano.

Segundo o Boletim de Ocorrência, uma testemunha disse que escutou o barulho do tiro. Ela viu o homem guardando a arma na cintura e, em seguida, questionou se o suspeito era policial.

O homem negou que era agente e entregou a arma para o proprietário, que havia deixado a arma com o suspeito para ir ao banheiro.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o policial ainda teria tentado pegar a arma novamente do suspeito, mas o homem quis permanecer com o objeto.

O suspeito, então, foi ao banheiro e colocou o revólver em cima de uma bancada. O disparo teria acontecido neste momento.

A arma foi apreendida pela Polícia e ninguém ficou ferido. O suspeito foi levado para a Cadeia Pública de Mogi. Já o policial, foi encaminhado para o Presídio Militar Romão Gomes, em São Paulo.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano.