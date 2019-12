Polícia Militar apreende 60 quilos de drogas, arma e munições com traficante em Mogi

Um traficante foi preso com 60 quilos de drogas, um revólver e munições, na quarta-feira de Natal, 25, na Rua Antonio Gonçalves, no bairro Ponte Grande, em Mogi das Cruzes. De acordo com a Polícia Militar, os narcóticos seriam distribuídos em pontos diversos do município.

Policiais receberam denúncia de que um indivíduo estaria armado na via. O homem mencionado foi encontrado. A princípio, nenhum item ilícito foi localizado. Os PMs, porém, o questionaram sobre a arma. Foi então que o indivíduo admitiu que tinha um revólver, sendo que tal armamento estava na casa da mãe dele.

Buscas foram realizadas e a arma e munições foram encontradas no armário da cozinha. Os PMs não interromperam a vistoria, e localizaram, em um banheiro, balanças de precisão, R$ 3 mil e 60 quilos de drogas.

Aos PMs, o homem revelou que estaria guardando as drogas para distribuí-las em pontos de venda de entorpecentes na cidade. Todo o material encontrado foi recolhido. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes de Mogi. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas.