Polícia Militar apreende adolescente após assalto a motoboy em Ferraz

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar por suspeita de roubar um motoboy na noite de quinta-feira (14) em Ferraz de Vasconcelos.

De acordo com as informações da Polícia Militar, tudo aconteceu por volta das 22h10. Policiais Militares do 32° Batalhão detiveram o adolescente, que portava um revólver falso, na Rua José do Patrocínio.

Minutos antes, segundo a Polícia Militar, um motoboy de 20 anos havia sido abordado na mesma via por três indivíduos que anunciaram o roubo. No entanto, ao notar um descuido do bando, a vítima conseguiu fugir e avisar aos policiais que realizavam patrulhamento nas proximidades.

A patrulha se deslocou ao local indicado e avistou os infratores, que correram para uma passarela. Neste momento, o adolescente foi alcançado, abordado e detido.

Durante a busca pessoal os policiais encontraram a pistola falsa e um aparelho de telefone celular.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos, onde a vítima reconheceu o adolescente como um dos autores da tentativa de roubo e a arma que portava no momento da abordagem.

O infrator permaneceu à disposição da Vara da Infância e Juventude. O caso foi registrado como ato infracional de roubo tentado. A arma e o aparelho celular foram apreendidos para exames periciais.