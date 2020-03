Polícia Militar apreende aves silvestres e morador é multado em R$ 32,5 mil

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de nove aves silvestres, sendo uma delas morta, em situação de maus-tratos no bairro Cidade Kemel, em Poá, durante a manhã desta terça-feira, 17. Os animais estavam em uma casa na Rua Assis. O morador foi multado em R$ 32,5 mil. Além disso, a polícia recuperou um carro furtado.

De acordo com a PM, o suspeito de manter as aves presas vai responder criminalmente. Ele, porém, irá responder em liberdade. Caso seja condenado, a pena pode variar de três meses a um ano de reclusão, além de multa.

O caso

Os crimes foram descobertos por acaso. Policiais seguiram até à região após denúncia de um desmanche clandestino. No local, foram encontrados vários veículos. Mas, o terreno funcionava como uma espécie de garagem. Na oportunidade, o dono do imóvel disse que locava para moradores da rua, para guardarem seus respectivos veículos.

Segundo a polícia, um dos carros tinha queixa de furto. Pesquisa apontou que o automóvel foi furtado no Brás, região central de São Paulo. Um homem, de 51 anos, foi chamado e se apresentou como o dono do veículo. Ao ser questionado, ele contou ter comprado o veículo em Guaianases, Zona Leste de São Paulo. Disse, ainda, ter pago R$ 12 mil em dinheiro.

Ainda de acordo com a PM, a casa do dono do terreno foi vistoriada. Lá, foram encontradas a aves. A Polícia Militar Ambiental deu apoio à ocorrência. Os animais apreendidos foram levados ao Parque Ecológico do Tietê e solto na natureza.

Ao DS, a Polícia Civil comentou que os homens detidos irão responder em liberdade.