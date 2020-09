A Polícia Militar (PM) apreendeu aproximadamente 150 aves mantidas em cativeiro na Praça Doutor Fabio Bond Amaral, em Mogi das Cruzes. Dentre as aves apreendidas, pelo menos cinco espécies foram localizadas. O caso foi registrado na quinta-feira (17).

De acordo com a polícia, as aves que constarem na lista em risco de extinção a autuação é de R$ 5 mil por espécie e as que não estiverem será de R$ 500 por espécie.