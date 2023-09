Polícia Militar apreende dois adolescentes e recupera motos em Suzano

Dois adolescentes de 17 anos cada foram apreendidos na madrugada desta terça-feira (19) quando se preparavam para abastecer duas motos em um posto de combustíveis situado na Avenida Francisco Marengo, no Boa Vista, em Suzano.

Segundo as informações da Polícia Militar, as apreensões foram realizadas por volta da 1h. Policiais Militares notaram quatro indivíduos próximos às duas motocicletas nas dependências do estabelecimento. Os infratores, ao notarem a aproximação da viatura, correram em várias direções. Dois deles foram alcançados, abordados e detidos.

De volta ao posto, os policiais consultaram os sinais identificadores e descobriram que as motos, uma Honda CG 150 era produto de furto e a outra, uma Honda PCX 160, havia sido roubada no último dia 2, quando a vítima, uma operadora de loja de 36 anos, trafegava na Avenida Miguel Badra, também em Suzano.

Os abordados não forneceram informações sobre os infratores que fugiram, se limitaram a dizer que “saíram juntos para um rolê” e pararam no posto para abastecer as motos.

A ocorrência foi registrada no distrito policial, onde os infratores permaneceram à disposição da Vara da Infância e Juventude depois de serem sindicados no Boletim de Ocorrência de ato infracional de receptação.

A moto PCX foi restituída à proprietária. Já a CG, foi apreendida até que a vítima seja localizada.