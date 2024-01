Polícia Militar apreende dois homens por roubo e tentativa de latrocínio em Suzano

A Polícia Militar apreendeu dois homens por roubo e tentativa de latrocínio, em Suzano, na última sexta-feira (19). A prisão do primeiro suspeito aconteceu no sábado (20), no bairro Miguel Badra. Os agentes encontraram a arma usada no crime. Já o segundo suspeito, um menor de idade, foi apreendido no domingo (21), por uma equipe do Rocam.

Os dois homens renderam um motorista na tarde de sexta-feira (19) para efetuar o assalto, na Avenida Vereador João Batista Fitipald, bairro Vila Maluf, em Suzano. A vítima se recusou a entregar o veículo, então um deles atirou na perna e fugiu sem levar nada.



Durante a fuga, a dupla roubou um carro que estava parado no semáforo na Rua José de Ré. Após esse delito, na Avenida Vereador João Batista Fitipald os dois homens roubaram outro veículo. Após algumas horas os veículos foram abandonados em vias diferentes de Suzano. A apreensão dos suspeitos começou na manhã de sábado (20), por volta das 9 horas, na Rua Trinta e Um no bairro Miguel Badra, em Suzano. A segunda detenção aconteceu neste domingo (21), por volta das 16h20, na Rua José Vicente de Paula, bairro São Bernadino, em Suzano.



A arma, as munições, os aparelhos de telefones celulares, um boné usado no dia do crime e as drogas foram apreendidos para exames periciais.