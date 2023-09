Polícia Militar apreende kombi que circulava com motor furtado em Ferraz

Policiais Militares do 32° Batalhão decidiram abordar um veículo WV/Kombi, ocupado por três indivíduos, que circulava na Avenida D. Pedro II, em Ferraz de Vasconcelos, na manhã da última quarta-feira (20).

Nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes. No entanto, ao consultarem os números do motor, os policiais constataram que pertencia a um veículo do mesmo modelo furtado em abril de 2007 na região do parque São Lucas, Zona Leste da capital paulista.

O condutor, um mecânico de 53 anos, informou aos policiais que, há cerca de quatro meses, entregou um veículo WV/Gol e recebeu a Kombi em troca. A negociação, segundo ele, aconteceu na cidade de Suzano.

O condutor foi ouvido no Boletim de natureza receptação e, depois, liberado. Já a Kombi permaneceu apreendida para exames periciais.