Polícia Militar apreende quase 3 mil porções de drogas em casa em Jundiapeba

A Polícia Militar apreendeu, na quarta-feira (9), quase 3 mil porções de drogas diversas dentro de uma casa que fica na Rua Augusto Regueiro, no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.

Segundo a Polícia, os militares estavam fazendo um patrulhamento quando receberam uma denúncia anônima informando sobre drogas em uma residência.

Os policiais foram até o local e, pela janela, avistaram as drogas espalhadas no chão da residência.

No total, foram apreendidas 2.895 porções de entorpecentes divididas em 643 invólucros de maconha, 567 eppendorfs de maconha, 889 invólucros de cocaína e 696 invólucros de crack, além de um caderno com anotações da contabilidade do tráfico e vários documentos.

O material apreendido foi levado para a delegacia. A Polícia agora procura os proprietários das drogas.