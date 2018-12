Polícia Militar apreende R$ 12 mil, drogas e prende três no Miguel Badra

Três homens, de 28 a 30 anos, foram presos pela Polícia Militar, nessa segunda-feira à noite (10), na Avenida Mário Covas Junior, no Miguel Badra, em Suzano. No total, a ação resultou na apreensão de R$ 12 mil, 50 porções de cocaína, um veículo, celulares e uma CNH falsa.

Policiais da Força Tática patrulhavam pelo bairro e suspeitaram de ocupantes de um Peugeot 206. Na ocasião, um dos passageiros apresentou uma CNH falsa. Ele admitiu ter comprado o documento, na Capital, por R$ 3 mil.

A surpresa veio ao continuar as buscas no veículo. Uma bolsa foi encontrada com grande quantidade de dinheiro e porções de drogas. O segundo passageiro do veículo revelou que a quantia lhe pertencia. Segundo ele, o dinheiro seria destinado para a compra de um carro. Disse ainda que saiu de Francisco Morato, região Metropolitana de São Paulo.

O último a ser ouvido foi o motorista do carro. O suspeito comentou que deu carona ao dupla, mas não sabia o destino e a origem do dinheiro. De acordo com a PM, os três suspeitos negaram a posse da cocaína encontrada.

O grupo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Além dessas acusações, um deles responderá por uso de documento falso.

Investigação

A Polícia Civil solicitou ao Ministério Público quebra de sigilo de dados aos telefones apreendidos. A análise deve buscar indícios de ligação com o crime organizado, principalmente com uma facção criminosa que age no Alto Tietê e em todo o país.