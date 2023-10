Polícia Militar apreende revólver de calibre 38 em Suzano

Os policiais da Força Tática do 32º Batalhão de Polícia Militar apreenderam um revólver calibre 38 irregular na noite desta quarta-feira (19) na Rua Noruega, no Jardim São José, em Suzano.

Segundo a Polícia Militar, a ação dos policiais aconteceu na madrugada. O homem de 34 anos estava dentro de um veículo, e ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir, mas a equipe conseguiu abordar ele.

A PM realizou uma busca no interior do automóvel, que não possuía queixa de furto ou roubo. No entanto, os policiais encontraram um revólver calibre 38 municiado com três cartuchos intactos embaixo do banco do motorista. O homem não informou a origem e nem o motivo que o levaram a portar uma arma irregular.

O homem permaneceu preso depois de ser autuado por porte ilegal de arma no distrito policial.