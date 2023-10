Polícia Militar apreende simulacro de pistola com trio menor de idade em Suzano

Os policiais da Força Tática do 32º Batalhão de Polícia Militar apreendeu um simulacro de pistola com trio de menor de idade, entre 16 e 18 anos, na noite desta quinta-feira (19) na rua Caboclos, na Vila Urupês, em Suzano.

Segundo a Polícia Militar, a ação de policiais aconteceu por volta das 21h50. Os policiais faziam ronda no bairro procurando um trio suspeito de realizar um roubo na rua Gato Cinzento, no mesmo bairro, que havia fugido a bordo de um veículo.

Durante a ronda noturna, a equipe policial avistou um trio de rapazes, caminhando a pé na rua Caboclos, que batia com a descrição dos jovens suspeitos de praticar o roubo na rua Gato Cinzento.

Os suspeitos negaram a prática do crime, mas não souberam informar à PM com clareza qual a finalidade de um deles estar portando o simulacro e nem a origem do equipamento.

Segundo a PM, a vítima não reconheceu os suspeitos como responsáveis pelo crime.

A ocorrência foi registrada no distrito policial e os três jovens foram ouvidos e liberados. Já a pistola foi apreendida.