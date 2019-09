Polícia Militar captura adolescente suspeito de roubar pacotes do Correios em Poá

Um funcionário do Correios foi roubado, nesta quarta-feira, 25, na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, em Poá. Minutos depois ao roubo, um adolescente, de 17 anos, foi apreendido sob suspeita de ter cometido o crime. Na ocasião, pacotes, que seriam entregues pela vítima, foram recuperados.

Segundo a Polícia Militar, a notícia sobre o roubo foi enviada à Central de Operações da Polícia Militar (Copom). O relato dava conta de que o ladrão fugiu, sentido ao Jardim Madre Ângela, com a moto da vítima e alguns pacotes, como correspondências.

Policiais iniciaram as buscas e encontraram um suspeito com as mesmas características. Ele estava a cerca de 1,1 quilômetro de distância do local do roubo. Houve uma tentativa de fuga, que logo foi frustrada. Na ocasião da abordagem, o adolescente confessou ter roubado o funcionário do Correios.

Além disso, o suspeito revelou ter escondido tanto a moto quanto os pacotes em um terreno, que fica a cerca de 150 metros de onde foi abordado. Lá, foi encontrado todos os itens roubados.

Na delegacia, a vítima formalizou o reconhecimento do adolescente. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por ato infracional de roubo.