Polícia Militar detém homem por furtar equipamentos de chácara em Biritiba Mirim

A Polícia Militar prendeu um homem nesta quarta-feira (20) suspeito de furtar vários eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, uma espingarda de pressão e outros equipamentos de uma chácara que fica no bairro Pomar do Carmo, em Biritiba Mirim.

Segundo a Polícia Militar, agentes cientes do furto e de características do autor foram até a residência do homem e localizaram o indivíduo, que confessou ter furtado os objetos no dia 18 de setembro e que os deixou em uma área de mata próxima à chácara, aguardando para serem vendidos.

Na terça-feira (19), a vítima foi até a casa do suspeito e encontrou o pai dele, que ao saber do ocorrido se comprometeu a devolver os objetos.

Foram levados pelo suspeito uma televisão 42 polegadas, uma lavadora de alta pressão, um compressor de ar, um forno micro-ondas, uma espingarda de pressão, um violão, uma máquina de pão, uma bateria de caminhão, um aquecedor elétrico e um motor de barco.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Biritiba Mirim, onde o caso foi registrado como furto. Posteriormente, o homem foi liberado.

Policiais da 3ª Companhia do 17° Batalhão de Polícia Militar também detiveram dois indivíduos procurados pela Justiça nesta quarta-feira.

Um deles foi preso na Avenida Vereador Jair de Souza, no bairro Nogueira, em Guararema. Inicialmente ele não foi localizado, mas após novas informações, os militares o encontraram no mesmo endereço. Ele foi levado para a Delegacia de Guararema.

Já o outro foi detido na Avenida América. Ele foi cientificado sobre o mandado de prisão em seu desfavor e foi conduzido até a mesma delegacia.