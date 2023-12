Polícia Militar detém quatro por roubo de carro de aplicativo

Tudo começou por volta das 7 horas. Policiais Militares do 32º Batalhão de Polícia da PM foram informados pela equipe de monitoramento de Ferraz sobre o automóvel com queixa de roubo. O carro circulava pela Rua Lucas Nogueira Garcez, sentido Poá.

As equipes passaram a fechar o cerco. Uma delas se deparou com o automóvel no Viaduto Tancredo de Almeida Neves, em Poá. O condutor não obedeceu as ordens de paradas e a fuga só terminou quando, depois de percorrer várias ruas dos municípios de Poá, Ferraz e Itaquaquecetuba, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu o Fiat no cruzamento das Ruas Cambara Orli com a Rua União da Vitória, bairro Aracaré - Itaquaquecetuba.

Depois do acidente, um infrator, de 19 anos, e uma adolescente, de 14, foram detidos no local. Os outros dois, de 22 e 13 anos, insistiram em fugir a pé, No entanto, foram detidos próximo ao local por outras equipes, de Poá, Ferraz, Itaquaquecetuba e da capital, que faziam parte do cerco policial. Durante a fuga, os infratores arremessaram um simulacro de pistola nas proximidades da praça Padre Eustáquio, ainda na cidade de Poá.

Na delegacia de Itaquaquecetuba, à vítima, motorista de aplicativo, de 37 anos, contou aos policiais que, horas antes, por volta das 00h30min, que quatro passageiros, dois deles presos durante a ação policial, entraram no veículo e, quando estavam próximo ao Shopping de Itaquaquecetuba anunciaram o roubo e levaram o veículo.

Dois homens, de 19 e 22 anos, e duas adolescentes, de 13 e 14, foram detidos por policiais Militares na manhã do último sábado (2) depois de fugirem de abordagem policial com um veículo Fiat/Mobi. O Carro tinha sido roubado horas antes no bairro Itaim Paulista.