Polícia Militar detém três indivíduos por jogo de azar em Ferraz

O 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM), abordou na sexta-feira (26) um veículo VW Golf, com três suspeitos de estarem praticando jogo de azar, em Ferraz de Vasconcelos.

O veículo estava ocupado por dois indivíduos, na Rua Marginal Direita, no Jardim Santo Antônio que após fuga, foi alcançado próximo à Rua Tamoios, no mesmo bairro. A PM informou que nada de ilícito tinha sido encontrado com os suspeitos, entretanto, no veículo estavam peças eletrônicas, noteiros usados em máquinas caça-níqueis, um aparelho celular e R$ 360, que foram apreendidos para exames periciais.

Durante a abordagem, o condutor afirmou que prestava serviços de manutenção em máquinas de jogo de azar nas regiões de Ferraz, Poá e Guarulhos, já o segundo ocupante, um ajudante geral de 37 anos, disse que acompanhava e auxiliava o técnico.

Os suspeitos também informaram onde teria sido a última manutenção e indicaram um comércio situado na Rua Diácono Cícero Pereira da Silva no Conjunto Residencial Castelo Branco. A PM foi até o local, onde encontraram uma máquina caça-níquel em funcionamento.

Quando questionado, o proprietário, de 51 anos admitiu que permitia a instalação da máquina de jogos por aproximadamente quatro meses e que os lucros eram divididos em partes iguais entre ele e o proprietário dos jogos, dizendo ainda que lucrava por semana R$ 1 mil com a exploração do jogo de azar.

Os suspeitos foram encaminhados ao DP e liberados após serem autuados por prática de jogo de azar.