Polícia Militar do Alto Tietê anuncia novo comandante

O Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM-12) tem um novo comandante. Trata-se do coronel PM José Raposo de Faria Neto.

Ele entra no lugar de Wagner Tadeu da Silva Prado, que escolheu ir para a reserva (se aposentar). O antigo comandante também anunciou, em uma rede social, que vai disputar as eleições deste ano na cidade de Araraquara, no interior paulista.

O novo comandante da região ingressou na Polícia Militar de São Paulo em janeiro de 1989, como aluno-oficial.

Durante sua carreira, trabalhou em unidades operacionais, administrativas e do Comando Geral da instituição. Em sua formação policial-militar, além dos cursos de carreira 1, especializou-se em Técnica de Ensino, Polícia Judiciária Militar e Integração dos Princípios de Direitos Humanos à Atividade Policial.

O coronel PM José Raposo é bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie. Foi oficial instrutor e comandante de Pelotão na Escola de Oficiais da Academia de Polícia Militar do Barro Branco e instrutor nos cursos de Formação e de Aperfeiçoamento de Sargentos.

Foi ainda comandante do 39º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), que atende Itaquera, Artur Alvim e A.E.Carvalho, bairros da zona Leste de São Paulo, do 45º BPM/M, que atende Centro da Capital e Mooca Baixa, do 27º BPM/M, que atende Interlagos e Grajaú, na zona Sul da Capital, além da Escola de Educação Física da Polícia Militar.