Polícia Militar e GCM fazem operação 'Força Total' em Poá

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal (GCM) realizaram operação Força Total, em Poá. A ação começou nesta quinta-feira (25), por volta das 14 horas, no município. Tem como objetivo inibir delitos como furto, roubo e tráfico de drogas. Os resultados desta operação serão divulgados nesta sexta-feira (26).

A operação conta com 50 agentes, entre policiais e Guardas Civis, a operação termina meia noite. São realizados pontos de bloqueio além de abordagens e intensificação do patrulhamento nas áreas com índices criminais.