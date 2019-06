Polícia Militar encontra bingo clandestino no Centro de Mogi; local era monitorado

O interior de um comércio formal, localizado na Rua Dr Ricardo Vilela, no Centro de Mogi das Cruzes, escondia um bingo clandestino, com direito a circuito com mais de dez câmeras de monitoramento, além de uma vasta quantidade de máquinas caça-níqueis. O local foi descoberto nessa terça-feira à noite, 18, por policiais militares (PMs).

A Polícia Militar foi ao local após denúncia revelar a existência de uma casa de jogos ilegais, em um comércio regular de aposta de corridas, como cavalos. O local funcionava nos fundos do estabelecimento, onde era escondido por uma porta.

Segundo a polícia, o bingo clandestino tinha, ao menos, 28 máquinas caça-níqueis. Destas, 16 ligadas. No momento da ação, cinco pessoas foram flagradas jogando. Além disso, duas mulheres se apresentaram como sendo as responsáveis pelo local.

Buscas foram realizadas e uma mochila contendo R$ 830 foi encontrada. Também havia notas e comprovantes de pagamento. Ainda segundo a PM, enquanto estavam no local, um homem chegou identificando-se como proprietário do local. Neste momento, segundo a polícia, as máquinas desligaram repentinamente.

A perícia foi chamada e conseguiu recolher R$ 4.037 em notas e moedas. Também foram encontrados dois cadernos com anotações da movimentação de apostadores ilegais, bem como o lucro do dia ou noite.

Os três envolvidos foram levados à Central de Flagrante, onde prestaram depoimento e foram liberados. O caso foi registrado como jogos de azar.